Garmin представила умные часы с бесконечной автономностью

Garmin возвращается на рынок с еще одной линейкой умных часов для мультиспорта. Серия Instinct 2 предназначена для «суровых индивидуалистов», но на этот раз есть интересный поворот. Компания заявляет, что модели умных часов с солнечными панелями могут иметь неограниченное время автономной работы благодаря улучшениям в их солнечной технологии. Garmin уже некоторое время занимается солнечной зарядкой. Она представила эту функцию в серии Fenix ​​6, а затем распространила ее на другие часы, включая оригинальный Instinct. Выпустив в прошлом месяце флагманскую серию Fenix ​​7, Garmin отметила, что значительно улучшила технологию солнечной зарядки. Теперь производитель привносит эти достижения в свою серию Instinct 2 среднего класса.

Тем не менее, неограниченное время автономной работы — смелое заявление, особенно для часов, предназначенных для очень активных любителей отдыха на природе. И, конечно же, здесь присутствует мелкий шрифт. Неограниченное время автономной работы доступно только на более крупных 45-миллиметровых моделях Instinct 2 Solar в режиме умных часов — то есть мониторинг состояния и отправка уведомлений, но не отслеживание таких действий, как бег. Кроме того, Garmin основывал это «неограниченное» заявление о времени работы на трех часах в день на улице в условиях освещения 50 000 люкс. Для контекста, прямой солнечный свет может варьироваться от 32 000 до более 100 000 люкс. Непрямой солнечный свет составляет от 10 000 до 25 000 люкс. По сути, это означает, что вам не обязательно направлять запястье прямо на солнце, но вам, вероятно, придется находиться на улице по несколько часов каждый день, чтобы выполнить это требование.
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