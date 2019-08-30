Garmin представляет Fēnix 6 с прозрачной солнечной панелью

Garmin представляет умные часы серии Fēnix 6. Эти новые высококачественные мультиспортивные часы от Garmin будут доступны в четырех вариантах: Fēnix 6S, Fēnix 6, Fēnix 6X и Fēnix 6X Pro Solar. Последний имеет прозрачную солнечную панель «Power Glass», которая закрывает экран и должна помочь продлить время работы батареи часов. По словам Garmin, часы Fēnix 6 должны быть с новой функцией Power Manager на срок до 21 дня при одной зарядке батареи, к которой 6X Pro Solar Door может добавить свою встроенную солнечную панель на срок до трех дней.

Версии Fēnix 6 Pro поставляются с картами TopoActive Europe, которые, по словам Garmin, включают не только все общие дороги и пешеходные и велосипедные маршруты, но также 2000 лыжных трасс и 41 000 стендов.

Мультиспортивные GPS-часы Fēnix 6 и Fēnix 6X имеют большой экран 1,3 "(260x260 пикселей) и 1,4" (280x280 пикселей), что на 17% и 36% больше по сравнению с предыдущими моделями Fēnix. Дисплей Fēnix 6S с диагональю 1,2 дюйма (240х240 пикселей) остается идеальным для людей с меньшим запястьем, по словам Garmin.

Fēnix 6 и 6S будут доступны в обычной версии «Pro» и «Sapphire», так что версии Pro имеют 64 вместо 32 ГБ на борту и в дополнение к Bluetooth и Ant + также доступны через WiFi. Версии Sapphire добавляют экран из закаленного сапфирового стекла. Fēnix 6X доступен в версиях «Pro», «Sapphire» и «Pro Solar». Цены на новые модели Fēnix 6 варьируются от 600 до 950 евро.