Garmin tactix Delta Sapphire Edition для ценителей классики

Официально представлены умные часы Garmin tactix Delta Sapphire Edition, которые созданы специально для тех пользователей, которые хотят себе продвинутое прочное устройство, но при этом желают получить умное устройство с различными гаджетами. У этих часов имеется цифровой циферблат, которые можно настраивать под личные требования пользователя, плюс имеется соединение со смартфоном для передачи различных данных о вашей активности о пройденных шагах, потраченных калориях и так далее. Конечно, это не самое доступное устройство, так как Garmin в целом никогда не делала доступных продуктов, но если вы хотите получить высокое качество на долгие годы, то стоит заплатить больше, чем просят китайские компании. Оно того стоит.