Garmin выпускает серию смарт-часов Venu Sq 2

Компания Garmin представила на рынке новую серию смарт-часов Venu Sq 2. В нее вошли две модели: базовая версия Venu Sq 2 и Venu Sq 2 Music Edition.

Смарт-часы Venu Sq 2 оснащены 1,41-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 360×360 пикселей, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Новинка поддерживает Bluetooth, ANT+, Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, отслеживание насыщение крови кислородом SpO2, частоту сердечных сокращений и многое другое. По словам производителя, смарт-часы обеспечивают до 11 дней автономности. Модели имеют сертификацию 5ATM.

Версия Venu Sq 2 Music Edition позволяет хранить до 500 треков, включая плейлисты Spotify, Amazon Music и Deezer.

Garmin Venu Sq 2 продаются за 249,99 долларов, а Venu Sq 2 Music Edition за 299,99 долларов.
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