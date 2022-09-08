Garmin выпускает серию смарт-часов Venu Sq 2

Смарт-часы Venu Sq 2 оснащены 1,41-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 360×360 пикселей, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Новинка поддерживает Bluetooth, ANT+, Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, отслеживание насыщение крови кислородом SpO2, частоту сердечных сокращений и многое другое. По словам производителя, смарт-часы обеспечивают до 11 дней автономности. Модели имеют сертификацию 5ATM.
Версия Venu Sq 2 Music Edition позволяет хранить до 500 треков, включая плейлисты Spotify, Amazon Music и Deezer.
Garmin Venu Sq 2 продаются за 249,99 долларов, а Venu Sq 2 Music Edition за 299,99 долларов.