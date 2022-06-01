Garmin выпустил обновленную серию часов Forerunner 255 и 955

Компания Garmin выпустила обновленные умные часы Forerunner 255 и 955. Обе модели оснащены многодиапазонным GPS и новыми спортивными функциями, такими как беговой виджет. Forerunner 955 также оснащен сенсорным экраном и возможностью зарядки от солнечной батареи. Forerunner 255 является более доступным из двух. Они имеют легкий дизайн и почти такие же конструкции, как и их предшественник Forerunner 245. Часы доступны в 4 вариантах: стандартный Forerunner 255, 255S (уменьшенная версия), Forerunner 255 Music и Forerunner 255S Music.

Стандартный 255 имеет размеры 46 мм и весит 49 граммов, а меньший 255S имеет размеры 41 мм и весит 32 грамма. Размеры и вес одинаковы для вариантов Music. Часы водонепроницаемы до 5 атмосфер и имеют срок службы батареи 14 дней, до 30 часов в режиме GPS.

Forerunner 955 оснащены 47-миллиметровым постоянно включенным полноцветным сенсорным дисплеем и весят около 52 г. Серия 955 также имеет вариант с солнечной батареей, который, как следует из названия, может заряжаться от солнечного света. Это первые часы компании на солнечной энергии, предназначенные для бега. Обновленный вариант может работать до 20 дней в режиме умных часов и 49 часов без активности GPS. Forerunner 955 имеет все усовершенствования программного обеспечения, присущие модели 255. Кроме того, в них встроен плеер и Garmin Pay.
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