Garmin выпустила фитнес-трекер Vivosmart 5

Компания Garmin объявила о выпуске нового фитнес-трекер Vivosmart 5. Он работает с телефонами Android и iOS.

Функции мониторинга здоровья в Garmin Vivosmart 5 включают мониторинг сердечного ритма, отслеживание кислорода в крови, расширенный мониторинг сна, стресс и отслеживание женского здоровья. Другие функции включают мониторинг энергии батареи тела, при котором трекер записывает уровни энергии тела в течение дня, чтобы найти лучшее время для активности и отдыха.

Garmin Vivosmart 5 оснащен OLED-дисплеем с разрешением 88x154 пикселей. В нем есть несколько датчиков, включая датчик частоты сердечных сокращений Garmin Elevate, датчик пульсового насыщения кислородом, а также акселерометр и датчик внешней освещенности. Заявленная автономность устройства составляет до 7 дней.

Цена Garmin Vivosmart 5 установлена ​​​​на уровне примерно 11 500 рупий (149,99 долларов).