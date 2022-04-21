Garmin выпустила фитнес-трекер Vivosmart 5

Компания Garmin объявила о выпуске нового фитнес-трекер Vivosmart 5. Он работает с телефонами Android и iOS.

Функции мониторинга здоровья в Garmin Vivosmart 5 включают мониторинг сердечного ритма, отслеживание кислорода в крови, расширенный мониторинг сна, стресс и отслеживание женского здоровья. Другие функции включают мониторинг энергии батареи тела, при котором трекер записывает уровни энергии тела в течение дня, чтобы найти лучшее время для активности и отдыха.

Garmin Vivosmart 5 оснащен OLED-дисплеем с разрешением 88x154 пикселей. В нем есть несколько датчиков, включая датчик частоты сердечных сокращений Garmin Elevate, датчик пульсового насыщения кислородом, а также акселерометр и датчик внешней освещенности. Заявленная автономность устройства составляет до 7 дней.

Цена Garmin Vivosmart 5 установлена ​​​​на уровне примерно 11 500 рупий (149,99 долларов).
Huawei Watch GT Runner выходит на мировой рынок по цене 299 …
Huawei Watch GT Runner выходит на мировой рынок по цене 299 Huawei представила Watch GT 3 еще в октябре в рамках европейского запуска смартфона nova 9 и теперь компа…
Garmin выпустила фитнес-трекер Vivosmart 5…
Garmin выпустила фитнес-трекер Vivosmart 5Компания Garmin объявила о выпуске нового фитнес-трекер Vivosmart 5. Он работает с телефонами Android и i…
Apple представляет Black Unity Braided Solo Loop и циферблат…
Apple представляет Black Unity Braided Solo Loop и циферблатВ прошлом году Apple выпустила ограниченную серию Watch Series 6 Black Unity, чтобы отметить историю и ку…
Samsung Galaxy Watch5 будет иметь аккумулятор большего разме…
Samsung Galaxy Watch5 будет иметь аккумулятор большего размеSamsung удалось постепенно увеличить емкость аккумулятора 44-мм Galaxy Watch4 по сравнению с его предшест…
Выпущены умные часы boAt Wave Lite…
Выпущены умные часы boAt Wave LiteКомпания boAt выпустила новые умные часы boAt Wave Lite. Умные часы boAt Wave Lite оснащены 1,69-дюймовым…
Представлены умные часы TAG Heuer Connected Watch Calibre E4…
Представлены умные часы TAG Heuer Connected Watch Calibre E4Tag Heuer анонсировала новую версию своих смарт-часов TAG Heuer Connected Watch Caliber E4 Golf Edition. …
Представлены умные часы Dizo Watch 2 Sports …
Представлены умные часы Dizo Watch 2 Sports Сегодня были представлены умные часы Dizo Watch 2 Sports. Новое устройство от суббренда Realme Techlife я…
Представлены умные часы Boat Wave Pro 47…
Представлены умные часы Boat Wave Pro 47Индийский бренд boAt, сегодня представил новые умные часы Boat Wave Pro 47. Умные часы оснащены 1,69-дюйм…
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple WatchОбзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch
Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68
Обзор Xiaomi Mi Band 6. Увеличенная площадь экрана и пульсоксиметрОбзор Xiaomi Mi Band 6. Увеличенная площадь экрана и пульсоксиметр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor