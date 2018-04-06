GeForce GT 1030 со старой памятью

Производителей видеокарт уличили в том, что они выпускают свои видеокарты GeForce GT 1030 на памяти DDR4, а не GDDR5. Если вы вдруг не знаете, у памяти DDR4 пропускная способность составляет 16,8 ГБ/сек, а у GDDR5 — 48 ГБ/сек. Соответственно, компании продают новые видеокарты с устаревшей памятью, которая показывает ужасные результаты в синтетических тестах и играх. Вроде бы новая линейка, пусть и бюджетная, а результаты действительно смешные. Производители вроде MSI и Gigabyte хотя бы указали на коробках, мелким шрифтом, что используется старая память с низкой пропускной способностью, тогда как Palit и этого не сделала. Фанаты в ярости, они не ожидали такого подвоха от топовых компаний на рынке. Хотя, думаю, на продажах видеокарт этого уровня новость никак не скажется, их продолжат покупать даже с этим недостатком.