GeForce GT 710 отправилась в релиз

2020-04-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - GeForce GT 710; [134]
Компания NVIDIA официально представила новую видеокарту GeForce GT 710, которая основана на графическом процессоре архитектуры Kepler. Главная особенность данной новинки в том, что ее создавали для формирования многопоточной конфигурации системы. То есть, вы можете поставить в компьютер сразу несколько таких видеокарт и получить обработку различных данных в несколько потоков, что положительно скажется на общей производительности. Более того, нужно понимать, что такого рода продукты делают не для игровых задач, а для исследований, для запуска видеокарты в качестве «заглушки» и так далее. Отличная новость для тех, кто давно хотел сменить своё железо для большей производительности в вычислениях и так далее. Ждем релиза у нас.


Комментарии и отзывы GeForce GT 710
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