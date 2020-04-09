GeForce GT 710 отправилась в релиз

Компания NVIDIA официально представила новую видеокарту GeForce GT 710, которая основана на графическом процессоре архитектуры Kepler. Главная особенность данной новинки в том, что ее создавали для формирования многопоточной конфигурации системы. То есть, вы можете поставить в компьютер сразу несколько таких видеокарт и получить обработку различных данных в несколько потоков, что положительно скажется на общей производительности. Более того, нужно понимать, что такого рода продукты делают не для игровых задач, а для исследований, для запуска видеокарты в качестве «заглушки» и так далее. Отличная новость для тех, кто давно хотел сменить своё железо для большей производительности в вычислениях и так далее. Ждем релиза у нас.