GeForce GTX 1650 с новой памятью уже в продаже

Некоторое время назад мы говорили о том, что у партнеров и компании NVIDIA есть проблема с памятью GDDR5. Дело в том, что производители столкнулись с дефицитом этой памяти, в связи с чем пришлось резко переключаться на память GDDR6, у которой, естественно, намного выше пропускная способность. В итоге в продажу уже поступили первые видеокарты GeForce GTX 1650 с памятью шестого поколения, которые по тестам на 6% быстрее в синтетических тестах, чем аналогичные видеокарты на памяти пятого поколения. Это достаточно интересная новость, ведь по идее оба варианта видеокарт будут продавать по одинаковой цене. И лучше всего брать GeForce GTX 1650 с GDDR6, ведь вы получите пусть и небольшой, но все же прирост к производительности карты.