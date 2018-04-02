GeForce GTX 2070 и 2080 могут выпустить уже летом 2018 года

Если вы на этой неделе наблюдали за основным выступлением генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, вы, заметите, что не было никаких разговоров о каких-либо игровых аппаратных средствах. Многие надеялись услышать хоть что-то о Тьюринге и Ампере.Новая информация поступила от SK Hynix, который утверждает, что GDDR6 достигнет стадии массового производства через три месяца. Это означает, что графическая индустрия активно ожидает массового производства GDDR6.