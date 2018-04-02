GeForce GTX 2070 и 2080 могут выпустить уже летом 2018 года

Если вы на этой неделе наблюдали за основным выступлением генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, вы, заметите, что не было никаких разговоров о каких-либо игровых аппаратных средствах. Многие надеялись услышать хоть что-то о Тьюринге и Ампере.
Новая информация поступила от SK Hynix, который утверждает, что GDDR6 достигнет стадии массового производства через три месяца. Это означает, что графическая индустрия активно ожидает массового производства GDDR6.
Новая информация поступила от SK Hynix, который утверждает, что GDDR6 достигнет стадии массового производства через три месяца. Это означает, что графическая индустрия активно ожидает массового производства GDDR6.