GeForce RTX 2070 слили в сеть

В сети появились спецификации новой видеокарты GeForce RTX 2070 от компании NVIDIA. Естественно, это интересная тема для обсуждения, хотя совсем скоро пройдет официальная презентация, но нам же никто не мешает обсуждать продукт, правда? Есть данные, что 70-я версия получит 8 гигабайт встроенной памяти и это будет совершенно новый уровень производительности в плане пропускной способности. Хотя, если верить инсайдам, производительность общая выросла всего на 8% по сравнению с 1080. Это значит, что нынешние карты всего на смешные проценты отстают по мощности от новых карт. Это странно и довольно грустно, ведь хотелось при покупке новинки получить настоящий скачок в производительности, а теперь получается, что ничего подобного не будет и играть мы будем лишь на немного более продвинутых решениях.