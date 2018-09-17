GeForce RTX 2080 Ti вновь откладывают

Компания NVIDIA официально сообщила, что видеокарты GeForce RTX 2080 Ti не выйдут в продажу 20 сентября, как это обещали ранее. По совершенно секретным причинам сообщается, что новинка выйдет 27 сентября. Владельцы предварительных заказов получал видеокарту в природ с 20 по 27 сентября, но лучше ожидать конечного срока, раньше продукт вы точно не получите. Зато обычная версия GeForce RTX 2080 поступит в продажу вовремя. Стоит отметить, что проблемы с поставками не только в нашем регионе — США тоже пострадала от проблем с поставками, хотя там желающих купить типовую модель явно больше, чем у нас. Будем надеяться, что видеокарта все же попадет в продажу и она будет стоить того ожидания и переносов. Хотя, тесты уже показали, что карта как минимум на 30% мощнее предыдущего варианта.