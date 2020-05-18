GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 выйдут осенью

Некоторое время назад, буквально пару дней, компания NVIDIA официально представила архитектуру Ampere, которая обладает целым рядом преимуществ и новшеств. Теперь инсайдеры сообщают, что данная архитектура доступна не только корпоративным пользователям, но и партнерам компании NVIDIA, которые даже будут выпускать свои видеокарты на новой печатной плате с новым графическим ускорителем. То есть, ждать GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 осталось совсем недолго, так как уже этой осенью, скорее всего, производители покажут свои новые видеокарты с более высокой производительностью. Будем ждать данного релиза, чтобы рассказать вам о самых лучших решениях в этом сегменте. Пока что же можно лишь читать слухи и надеяться.