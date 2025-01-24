Геймеры уже протестировали DLSS 4 на старых видеокартах

Сегодня оказалось, что некоторые владельцы видеокарт предыдущего поколения NVIDIA серии RTX 40 уже могут скачать и установить программное обеспечение DLSS 4 Multi Frame Generation через приложение NVIDIA App. Да, к сожалению, протестировать DLSS 4 в современных играх проблематично, потому что не все релизы поддерживают нововведение, но, к счастью, разработчики из CD Project RED уже выпустили патч 2.21 для Cyberpunk 2077, который добавляет поддержку этой технологии. Фанаты Cyberpunk 2077 уже тестируют улучшенную генерацию кадров DLSS 4 на своих картах серии RTX 40 — один из пользователей выложил скриншоты, которые демонстрируют разницу между старой моделью генерации кадров и новой моделью Transformer в DLSS 4 с полным рендерингом на своей видеокарте RTX 4070 Super в разрешении 2К.

Хотя разница на статичных изображениях может показаться незначительной, при внимательном рассмотрении видно улучшение текстур одежды и проработку лицевых деталей, причём без заметного снижения частоты кадров. При этом стоит понимать, что некоторые артефакты с изображением всё же будут присутствовать и от этого никуда не денешься, потому что за генерацию промежуточных кадров так или иначе отвечает искусственный интеллект. А эта технология даже на данный момент вызывает массу вопросов и может совершать значительные ошибки при формировании изображения на экране. Но хорошо, что DLSS 4 доступна на предыдущем поколении видеокарт — это упростит жизнь геймерам.