Gemini появится в iOS 19

Ещё в феврале текущего года в коде бета-версии операционной системы iOS 18.4 были обнаружены намёки на то, что Apple готовится интегрировать искусственный интеллект Gemini от Google в свою платформу Apple Intelligence, наряду с уже существующим партнёрством с OpenAI и ChatGPT соответственно. Теперь эту информацию подтвердил лично генеральный директор Google Сундар Пичаи, заявивший в ходе судебных разбирательств, что рассчитывает на появление Gemini в iOS уже в этом году. По его словам, он регулярно обсуждал этот вопрос с генеральным директором Apple Тимом Куком в течение 2024 года. Пичаи выразил надежду, что соглашение между компаниями будет достигнуто к середине текущего года.

Любопытно, что именно в этот период — в июне — ожидается презентация iOS 19 на ежегодной конференции WWDC. Если судить по срокам, интеграция Gemini, как опции встроенного ИИ наряду с ChatGPT, может стать частью бета-версий iOS 19 уже летом. Примечательно, что эти заявления прозвучали в суде на фоне продолжающегося антимонопольного разбирательства против Google, инициированного правительством США. Да, компанию Google вновь судят за то, что она платила колоссальные деньги своим партнёрам, дабы те ставили продукты Google решениями по умолчанию на своих смартфонах, планшетах и даже компьютерах. Но в случае с ИИ Google не смогла так поступить, потому что отставала от основного конкурента и не могла предложить ничего стоящего. Но теперь ситуация изменилась.
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