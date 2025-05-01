Gemini появится в iOS 19

Любопытно, что именно в этот период — в июне — ожидается презентация iOS 19 на ежегодной конференции WWDC. Если судить по срокам, интеграция Gemini, как опции встроенного ИИ наряду с ChatGPT, может стать частью бета-версий iOS 19 уже летом. Примечательно, что эти заявления прозвучали в суде на фоне продолжающегося антимонопольного разбирательства против Google, инициированного правительством США. Да, компанию Google вновь судят за то, что она платила колоссальные деньги своим партнёрам, дабы те ставили продукты Google решениями по умолчанию на своих смартфонах, планшетах и даже компьютерах. Но в случае с ИИ Google не смогла так поступить, потому что отставала от основного конкурента и не могла предложить ничего стоящего. Но теперь ситуация изменилась.