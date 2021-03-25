Genesis представила механические клавиатуры Thor 380, 400 и 401 RGB

Genesis расширяет ассортимент игровой периферии, представив сразу три механические игровые клавиатуры серии Thor.

Клавиатуры Genesis Thor 380, 400 и 401 RGB оснащены RGB-подсветкой, выполнены в алюминиевом корпусе. Thor 380 RGB имеет переключатели Outemu Blue, модель Thor 400 RGB оснащена переключателями Kailh RED, Thor 401 RB представлена с переключателями Kailh Brown. Все они предлагают долгий срок службы.

Пользователи могут выбрать один из 13 режимов освещения, включая эффект PRISMO, фирменную особенность производителя. С помощью программного обеспечения, можно настроить макросы, подсветку и многое другое. Подставка для запястья создает удобство пользователю.

Стоимость представленных клавиатур начинается от 59,80 евро.