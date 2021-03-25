Genesis представила механические клавиатуры Thor 380, 400 и 401 RGB

Genesis расширяет ассортимент игровой периферии, представив сразу три механические игровые клавиатуры серии Thor.

Клавиатуры Genesis Thor 380, 400 и 401 RGB оснащены RGB-подсветкой, выполнены в алюминиевом корпусе. Thor 380 RGB имеет переключатели Outemu Blue, модель Thor 400 RGB оснащена переключателями Kailh RED, Thor 401 RB представлена с переключателями Kailh Brown. Все они предлагают долгий срок службы.

Пользователи могут выбрать один из 13 режимов освещения, включая эффект PRISMO, фирменную особенность производителя. С помощью программного обеспечения, можно настроить макросы, подсветку и многое другое. Подставка для запястья создает удобство пользователю.

Стоимость представленных клавиатур начинается от 59,80 евро.
Комментарии и отзывы Genesis Thor 380, 400 и 401 RGB
Обзоры:
Новости:
Опубликован официальный тизер DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part Two

id Software представила тизер-трейлер второй части DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part Two. Вторая част...
Ubisoft запускает Watch Dogs: Legion Online 9 марта

Watch Dogs: Legion не имел онлайн-режим с момента запуска. Поэтому игра получила неоднозначные отзывы кри...
Ubisoft выпустила онлайн-режим для ПК Watch Dogs Legion Online

Ubisoft объявила о выпуске Watch Dogs Legion Online. Ранее, многопользовательский режим был отложен из-за...
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Лучший электросамокат. Xiaomi Mijia M365 ProЛучший электросамокат. Xiaomi Mijia M365 Pro
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питанияОбзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питания
Xiaomi Mi 11 оказался популярен среди же...
Xiaomi Mi 11 оказался популярен среди жеКомпания Xiaomi поделилась довольно неожиданной статистикой продаж смартфона Xiaomi Mi 11, который был пр...
CHERRY представила беспроводной комплект...
CHERRY представила беспроводной комплектПроизводитель компьютерной периферии компания CHERRY представила комплект Stream Desktop - беспроводная к...
iQOO Z3 получит продвинутую систему охла...
iQOO Z3 получит продвинутую систему охлаiQOO, суббренд Vivo, производящий устройства премиум-класса, подтвердил, что 25 марта в Китае представит ...
Razer выпустила игровую мышь Viper 8KHz ...
Razer выпустила игровую мышь Viper 8KHz Razer Viper 8KHz - новая игровая мышь компании, судя по названию, модель получила высокую частоту спроса ...
MacBook Pro 2021 выйдет без тачбара...
MacBook Pro 2021 выйдет без тачбараApple недавно выпустила новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на базе новейшего чипсета M1 на базе AR...
HMD Global запланировано мероприятие на ...
HMD Global запланировано мероприятие на В следующем месяце у HMD Global запланировано мероприятие. Судя официальному сайту мобильных телефонов No...
Игровой сервис Cloud Gaming Shadow подае...
Игровой сервис Cloud Gaming Shadow подаеShadow.tech - это облачный игровой сервис, разработанный французской компанией Blade. В отличие от других...
Бренд Pringles представит игру в формате...
Бренд Pringles представит игру в форматеЭтой весной Pringles окончательно переместит всех в виртуальное пространство и презентует первый в мир...
Дизайн Sony WF-1000XM4 слили в сеть...
Дизайн Sony WF-1000XM4 слили в сетьНедавно появилось новое изображение действительно беспроводных наушников Sony, которыми могут быть наушни...
ZTE Axon 30 Pro 5G станет первым флагман...
ZTE Axon 30 Pro 5G станет первым флагманВ 2020 году компания ZTE представила Axon 20 5G как первый в мире телефон с камерой под дисплеем. ...
Samsung планирует стать партнером Audi, ...
Samsung планирует стать партнером Audi, Универсальность нашего смартфона с годами выросла и продолжает расти. Он почти заменил ваш бумажник и, по...
Ноутбук Acer TravelMate P4 оценен в 78 т...
Ноутбук Acer TravelMate P4 оценен в 78 тКомпания Acer дала старт российским продажам бизнес-ноутбука Acer TravelMate P4 (TM414-51), который оцене...
Обзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANCОбзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANC
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВОбзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВ
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистраторОбзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor