Getac UX10 не боится падений

Официально представлен новый планшетный компьютер Getac UX10, который не боится ничего. Главное преимущество данного планшета в том, что у него бронированный корпус и вы можете брать устройство хоть на рыбалку, хоть на охоту, хоть на завод по производству бетона. Работает планшет на операционной системе Windows 10 и отлично справляется с поставленными задачами. Стоимость планшета пока что никто не называл, но если вы хотите получить именно этот танк, то стоит поискать в сети официальных продавцов подобный электроники. Вероятно, за свои деньги это лучшее устройство на рынке, которое позволит не переживать о целостности продукта в полевых условиях. Жаль, что таких планшетов довольно мало на рынке и они очень уж дорогие.