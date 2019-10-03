Гибкие мониторы пользуются спросом

Американская компания International Data Corporation провела исследования рынка и выяснила, что пользователи довольно благосклонно относятся к изогнутым мониторам и даже готовы за них платить. Это достаточно неожиданный поворот событий, ведь обычно пользователи весьма негативно высказывались в сторону изогнутых мониторов и не понимали, почему нужно платить больше денег за такой же монитор, только с выгнутым экраном. На фоне этого рынок изогнутых мониторов сильно просел — моделей стало очень мало, производители стараются выпускать более классические варианты и работать в этом направлении. Но, как оказалось, спрос на изогнутые матрицы есть и в будущем таких вот новинок должно стать больше. А вы бы купили изогнутый монитор?