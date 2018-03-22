Гибридные смарт-часы Lenovo Watch 9 оценены в 20 долларов

2018-03-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Lenovo Watch 9; [46]
Компания Lenovo представила гибридные смарт-часы Lenovo Watch 9, которые оснащаются традиционным аналоговым циферблатом, а не сенсорным дисплеем, как в обычных смарт-часах. Новинку оснастили Lenovo Watch 9 сапфировым стеклом, корпусом из нержавеющей стали, защитой от воды по стандарту WR50 и силиконовым ремешком. Часы синхронизируются со смартфонами под управлением Android или iOS через приложение-компаньон. Гаджет может уведомлять пользователя через вибрацию о входящих сообщениях и звонках, делать фото на смартфоне простым взмахом руки и отслеживать его физическую активность. Lenovo Watch 9 появятся в продаже 23 марта по цене 20 долларов.


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