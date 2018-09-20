Гибридный планшет Google Pixelbook засветился на фото

Издание AboutChromebooks поделилиось изображениями планшета Google Pixelbook (Nocturne), который еще не был представлен официально. На фото аппарат запечатлен с подключённой клавиатурой. Если верить источнику, планшет получит встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев, два порта USB Type-C и процессоры Intel Core восьмого поколения. Предполагается, что официальный Google Pixelbook на презентации 9 октября, одновременно с флагманскими смартфонами Pixel и другими устройствами от Google.