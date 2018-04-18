Гибридный планшет Voyo i8 Max получил поддержку LTE

Компания Voyo пополнила ассортимент гибридных планшетов моделью i8 Max, которая работает под управлением ОС Android. Новинку оснастили 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, десятиядерным процессором Mediatek Helio X20 с графикой ARM Mali T880, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.0, интегрированным модулем 4G/LTE, 13-Мп основной и 3 Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором на 5000 мАч. Размеры устройства равны 242:172:9 мм, а вес – 580 граммам. Также стоит отметить откидную подставку и подсоединяемую клавиатуру. Voyo i8 Max уже доступен для предзаказа по цене 200 долларов.