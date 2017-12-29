Gigabyte GV-NP104D5X-4G для майнинга

Представлена новая видеокарта Gigabyte GV-NP104D5X-4G, которая создавалась специально для майнинга криптовалюты. По своим характеристикам эта карта лишь немного уступает GTX 1080, но это совершенно иная архитектура и видеокарта для игр никак не предназначена - у нее банально нет порта для вывода изображения на экран монитора. Карту создавали исключительно для добычи валюты, так что если у вас есть желание собрать ферму, или же она у вас уже есть и вы хотите попробовать апгрейд провести, то эта новинка будет идеальным вариантом. Плюс, ее не так быстро раскупят, ведь нет выхода для монитора и громадной популярности карта не наберет. Ждем пока что стоимость, интересно сколько стоит карта, на которой можно только майнить, но есть ощущение, что особо громадной экономии вы не получите все равно.