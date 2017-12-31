Gigabyte GeForce GTX 1060 с 5GB памяти Windforce OC Spotted

Была замечена новая Gigabyte GeForce GTX 1060 5GB Windforce OC. Карта оснащена двухвентиляторным охлаждением Windforce 2X и оснащена задней защитной пластиной.Заводская тактовая частота осталась прежней, а в режиме OC теперь составляет 1582/1797 МГц и 1556/1771 МГц в игровом режиме. Тактовая частота памяти составляет 8008 МГц, что обеспечивает пропускную способность 160 ГБ / с, что на 32 ГБ / с меньше, чем у 192b / 6GB. GTX 1060 5GB Windforce OC имеет четыре выхода дисплея: два DVI, HDMI и DisplayPort. Причина новой модели в том, что она будет нацелена на интернет-кафе, чрезвычайно популярную в Азии, как сообщает Expreview .