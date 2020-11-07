Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro показали на фото

Профильное издание VideoCardz поделилось изображениями графического адаптера Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro, который еще не был представлен официально. Данная модель характеризуется фирменной печатной платой, крупной системой охлаждения с тремя вентиляторами, сквозным бэкплейтом, тремя теплопроводящими трубками и тремя алюминиевыми радиаторами, а также 8-контактным и 6-контактным разъёмами дополнительного питания.

Ранее сообщалось, что видеокарта GeForce RTX 3060 Ti получит 8-нанометровую архитектуру Ampere с 4864 ядрами CUDA, частотой до 1665 МГц в Boost-режиме, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с частотой 14 ГГц, шиной памяти 256 бит и пропускной способностью 448 Гбайт/с. Ориентировочная цена карты составляет 400 долларов.