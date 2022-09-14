Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC показали на фото

Официальная презентация компании NVIDIA должна состояться 19 сентября, и если верить инсайдерам, компания должна отправить свои видеокарты нового поколения в продажу уже 20 сентября. Это, конечно, выглядит слишком маловероятным сценарием развития событий, но всё равно даже в худшем сценарии релиз видеокарт должен состояться в октябре. И производители, конечно, уже начали выпускать свои видеокарты, чтобы успеть к назначенной дате выпустить продукт и заработать немалые деньги на желающих получить качественный продукт. Например, вчера в сети появилась фотография сначала коробки от Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC, а затем и самой видеокарты в формате рендера для презентации. Это говорит нам о том, что видеокарта уже полностью готова и вскоре ее представят.

На фотографии и рендере видно, что у видеокарты Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC имеется система охлаждения на основе трёх вентиляторов, при этом радиатор тоже достаточно внушительный и карта, вероятно, в корпусе будет занимать сразу четыре слота. Нельзя сказать, что эта модель чем-то выделяется на фоне потенциальных конкурентов, но нужно понимать, что это базовое решение, а не продвинутая видеокарта из флагманской линейки. Соответственно, производитель постарался максимально удешевить видеокарту, чтобы она давала возможности флагманского решения, но при этом не была слишком уж дорогой. Неплохой выбор для тех геймеров, которых не волнует подсветка видеокарты и прочие ненужные бонусы.