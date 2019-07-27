Gigabyte RTX 2080 Super для любителей водяного охлаждения

Gigabyte выпускает новые версии Aorus Waterforce. На рынке появятся две версии Aorus Waterforce RTX 2080 Super. Waterforce 8G сочетает в себе водоблок и 240-мм радиатор. Поддерживается охлаждение не только графического процессора, но также памяти и блока питания. Светодиодное освещение RGB встроено в водоблок, а на радиаторе видны два 120-мм вентилятора с одинаковым универсальным освещением.

В RTX 2080 Super Waterforce WB 8G используется только водоблок, с помощью которого пользователь может свободно подключить к пользовательской петле. Этот медный водоблок также охлаждает всю печатную плату, но имеет другой дизайн.

На обратной стороне обеих видеокарт имеется семь соединений. Есть три HDMI и три подключения DisplayPort и USB-C. При этом могут быть подключены одновременно четыре экрана.