Gigabyte анонсировала корпус C200 Glass с панелями из закаленного стекла

Компания GIGABYTE представила новый корпус C200 Glass ATX (модель: GB-C200G).

В верхнем отсеке C200 Glass есть место для форм-факторов материнской платы ATX (или меньше), видеокарт длиной до 33 см и процессорных кулеров высотой до 16,5 см. В нижнем отсеке есть место для блоков питания длиной до 17 см и под накопители 3,5 дюйма, которые также поддерживают диски 2,5 дюйма. В верхней части отсека имеется два дополнительных 2,5-дюймовых крепления.

Также корпус включает 3 х 120 мм или 2 х 140 мм передних вентиляторов, 2 х 120 мм верхних и 120 мм задний с заводским вентилятором. Можно установить 360-мм или 280-мм радиатор спереди, 240-мм радиатор вдоль верхней части и 120-мм радиатор сзади.

На передней панели включает в себя два порта USB 3.x типа A, разъемы HDA и кнопку для управления освещением. Имея размеры 514 мм x 277 мм x 523 мм (В x Ш x Г), и C200 имеет вес 7,24 кг.