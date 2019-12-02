Gigabyte анонсировала корпус C200 Glass с панелями из закаленного стекла

2019-12-02, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Gigabyte C200 Glass ATX; [29]
Компания GIGABYTE представила новый корпус C200 Glass ATX (модель: GB-C200G).

В верхнем отсеке C200 Glass есть место для форм-факторов материнской платы ATX (или меньше), видеокарт длиной до 33 см и процессорных кулеров высотой до 16,5 см. В нижнем отсеке есть место для блоков питания длиной до 17 см и под накопители 3,5 дюйма, которые также поддерживают диски 2,5 дюйма. В верхней части отсека имеется два дополнительных 2,5-дюймовых крепления.

Также корпус включает 3 х 120 мм или 2 х 140 мм передних вентиляторов, 2 х 120 мм верхних и 120 мм задний с заводским вентилятором. Можно установить 360-мм или 280-мм радиатор спереди, 240-мм радиатор вдоль верхней части и 120-мм радиатор сзади.

На передней панели включает в себя два порта USB 3.x типа A, разъемы HDA и кнопку для управления освещением. Имея размеры 514 мм x 277 мм x 523 мм (В x Ш x Г), и C200 имеет вес 7,24 кг.

Комментарии и отзывы Gigabyte C200 Glass ATX
Защищенный смартфон AGM H2 получил SoC U...
Защищенный смартфон AGM H2 получил SoC UСегодня на рынке был анонсирован защищенный смартфон AGM H2, который стоит всего $100. ...
Обзор ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GB...
Обзор ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GBСразу несколько производителей компьютерных комплектующих и периферии в прошлом году обратили свое вниман...
Apple трудится над клавиатурой с датчика...
Apple трудится над клавиатурой с датчикаApple работает над клавиатурой, которая эффективно заменит нынешние механические клавишные переключатели ...
Huawei Mate X получает бета-версию EMUI ...
Huawei Mate X получает бета-версию EMUI Компания Huawei запустила бета-версию EMUI 10 на базе Android 10 для своего складного Mate X. Свежее обно...
Гибридный смартфон Cosmo Communicator об...
Гибридный смартфон Cosmo Communicator обСегодня в свет вышел предшественник культовых коммуникаторов прошлого (Psion Series 5, Nokia Communicator...
Продажи Huawei FreeBuds 3 стартуют в Рос...
Продажи Huawei FreeBuds 3 стартуют в РосВпервые представленные на IFA 2019, Huawei FreeBuds 3, поступят в продажу в России 7 декабря. ...
Две супер-прочные новинки от Casio в кам...
Две супер-прочные новинки от Casio в камCasio представила две новые версии мощных GM-B5000 и MTG-B1000 G-Shocks, которые теперь выполнены в цветн...
В магазине PlayStation Store стартовала ...
В магазине PlayStation Store стартовала В магазине PlayStation Store началась рождественская распродажа. ...


Умное освещение с голосовым управлением. Обзор Wi-Fi выключателей Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317Умное освещение с голосовым управлением. Обзор Wi-Fi выключателей Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317
Обзор Verbatim Store 'n' Go 5Tb. Тест накопителя Verbatim 53227Обзор Verbatim Store 'n' Go 5Tb. Тест накопителя Verbatim 53227
Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане
Обзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобстваОбзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобства
Обзор Speedlink XEOX PRO (SL-6566-BK-01). Беспроводной геймпад для ПКОбзор Speedlink XEOX PRO (SL-6566-BK-01). Беспроводной геймпад для ПК
Обзор Thief Simulator VR. Игра года...
Обзор Thief Simulator VR. Игра годаЕсли посмотреть на рынок игровых проектов для шлемов виртуальной реальности, то вы заметите, что большая ...
Предварительный обзор Vivo X30. Хорошее ...
Предварительный обзор Vivo X30. Хорошее Современные смартфоны совсем не готовы радовать нас чем-то уникальным, ведь крупным брендам просто не выг...
В России открылась первая студия произво...
В России открылась первая студия произвоВ мире наблюдается удивительная картина: телевизоры с поддержкой Dolby Vision есть у миллионов людей, дес...
Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. ...
Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. Сегодня мы поговорим о довольно интересном устройстве, которое при достаточно низкой стоимости способно у...
Во что поиграть на PlayStation 4 в ноябр...
Во что поиграть на PlayStation 4 в ноябрШутеры — это один из бессметных жанров, ведь ничто так не может надоесть, как стрелять по бесчисленному к...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20Мы привыкли к тому, что современные телевизоры с хорошим разрешением и большой диагональю стоят дорого и ...
Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64...
Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64На днях, компания Motorola анонсировала новую линейку g8, флагманом которой стал Moto g8 plus. В смартфон...
«Холодное сердце 2» переведут на саамски...
«Холодное сердце 2» переведут на саамскиВ 2013 в кино вышла картина Disney «Холодное сердце», показавшая альтернативный взгляд на известную сказк...
Обзор TV Time. Сериалы вовремя...
Обзор TV Time. Сериалы вовремяМы решили немного отойти от игр и поговорить о приложениях, которые тоже развлекают пользователя, но дела...
Предварительный обзор Acer Predator Thro...
Предварительный обзор Acer Predator ThroДавайте поговорим о довольно интересном устройстве, которое, как нам кажется, никто из наших читателей се...
Обзор Woven. Очень добрая игра...
Обзор Woven. Очень добрая играСовременные игры просто пропитаны жестокостью, насилием и прочими негативными факторами, которые портят п...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма ...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма Компания Huawei хотя и сражается с санкциями и запретами, но выпускать крутые смартфоны не перестает. К п...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor