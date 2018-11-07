Gigabyte демонстрирует красочный Aorus RTX 2080 и 2080 Ti Xtreme WaterForce

Новые видеокарты от NVIDIA GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti получили эксклюзивную технологию WaterForce от Gigabyte с новым Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme WaterForce WB 8G и Aorus GeForce RTX 2080 Ti Xtreme WaterForce WB 11G. Последние разработки Gigabyte оснащены водяным охлаждением компании WaterForce. Водяной блок с полным покрытием имеет огромную медную опорную плиту, которая находится в непосредственном контакте с матрицей GPU, VRM и MOSFET, а затем тепло передается от этих компонентов к жидкости в водяном блоке. Водный блок также находится там, где карта светит, буквально. Он оснащен настраиваемым RGB-освещением, которым можно управлять с помощью программного обеспечения Gigabyte RGB Fusion. Программное обеспечение также предлагает девять предустановленных осветительных профилей, поэтому вы сможете легко и быстро справляться с задачами.

Обе карты также имеют небольшой разгон по сравнению с моделями Founders Edition с GeForce RTX 2080 с тактовой частотой 1,890 МГц и 2080 Ti с тактовой частотой 1,770 МГц. Кроме того, оба они оснащены двумя 8-контактными разъемами питания PCIe. Компания также говорит о качестве сборки видеокарт, они имеют гладкую черную металлическую заднюю панель, которая выступает в качестве эстетического аксессуара, а также обеспечивает структурную поддержку. Gigabyte отклонился от дизайна Nvidia с точки зрения вывода на дисплей. Помимо трех стандартных выходов DisplayPort 1.4, порта HDMI 2.0b и разъема VirtualLink, Gigabyte добавил еще два порта HDMI 2.0b, чтобы предоставить пользователям больше возможностей отображения.