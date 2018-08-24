Gigabyte показала GeForce RTX 2070 Gaming OC

Компания Gigabyte нам всегда нравилась за то, что выпускает достаточно мощные модели видеокарт за адекватные деньги. Обычно конкуренты предоставляют даже меньше производительности, а денег просят заметно больше. Теперь компания анонсировала видеокарту GeForce RTX 2070 Gaming OC в фирменном дизайне с тремя вентиляторами — выглядит очень привлекательно, плюс есть подсветка с гибкой настройкой. Вообщем, в плане внешнего вида продукт просто шикарен, осталось только разобраться с производительностью в играх. Это самая важная деталь на данный момент, которая требует особого изучения — до сих пор про мощность и FPS в играх у нас нет никакой информации. Будем надеяться, что вскоре появятся первые тесты новинок и тогда можно будет поговорить более предметно. Ждем релиза.