Gigabyte представила новые игровые ноутбуки Gaming G5 и G7

Компания Gigabyte представила новые игровые ноутбуки Gaming G5 и G7. Новинки призваны обеспечить производительность и многозадачность в играх, работе и развлечениях.

Производитель выпускает 15-дюймовые игровые ноутбуки G5 и 17-дюймовые игровые ноутбуки G7. Модели предлагают FHD дисплеи с частотой обновления 144 Гц. На борту ноутбуков до 64 ГБ ОЗУ DDR4 3200 МГц, а также твердотельный накопитель M.2 2280 до 512 ГБ. Ноутбуки оснащены графикой NVIDIA GeForce RTX 3050, RTX 3050 Ti и 3060, а также процессорами Intel Core i5-12500H 12-го поколения.

Линейка ноутбуков Gigabyte Gaming G получила фирменную систему охлаждения WINDFORCE с двойными вентиляторами и тепловыми трубками во избежании перегрева.

Стоимость и доступность ноутбуков Gaming G5 и G7 производитель не раскрывает.