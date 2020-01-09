Gigabyte представила свою версию RX 5600 XT

После анонса видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT компании вендоры стали обнародовать свои версии RX 5600 XT. Gigabyte представила две версии RX 5600 XT. Это Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6 ГБ и Gigabyte Radeon RX 5600 XT Windforce OC 6 ГБ.

Обе карты, построенные на основе 7 нм технологии TSMC и используют архитектуру RDNA. Версия "Gaming OC" использует систему охлаждения Gigabyte Windforce 3X, которая несет три 90 мм вентилятора. Радиатор соединен с пятью медными тепловыми трубками, для лучшего охлаждения графического процессора.

Версия "Windforce OC" представлена с двумя 90 мм вентиляторами. Модель обладает меньшим радиатором. Про частоты видеокарт информации нет. Но скорее всего они будут немного выше чем стандартная версия RX 5600 XT, а тактовая частота будет на уровне 12 Гб/с.