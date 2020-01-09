Gigabyte представила свою версию RX 5600 XT

2020-01-09, Автор - Ramil; Продукт - RX 5600 XT; [113]
После анонса видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT компании вендоры стали обнародовать свои версии RX 5600 XT. Gigabyte представила две версии RX 5600 XT. Это Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6 ГБ и Gigabyte Radeon RX 5600 XT Windforce OC 6 ГБ.

Обе карты, построенные на основе 7 нм технологии TSMC и используют архитектуру RDNA. Версия "Gaming OC" использует систему охлаждения Gigabyte Windforce 3X, которая несет три 90 мм вентилятора. Радиатор соединен с пятью медными тепловыми трубками, для лучшего охлаждения графического процессора.

Версия "Windforce OC" представлена с двумя 90 мм вентиляторами. Модель обладает меньшим радиатором. Про частоты видеокарт информации нет. Но скорее всего они будут немного выше чем стандартная версия RX 5600 XT, а тактовая частота будет на уровне 12 Гб/с.

Комментарии и отзывы RX 5600 XT
Samsung представила портативный SSD, кот...
Samsung представила портативный SSD, котНовый твердотельный накопитель Samsung T7 Touch, получившего награду CES 2020 Innovation Awards, сохраняе...
Razer представила игровой контроллер для...
Razer представила игровой контроллер дляКомпания Razer в партнерстве с Gamevice анонсировала игровой контроллер для смартфонов iPhone. ...
Компания Belkin демонстрирует беспроводн...
Компания Belkin демонстрирует беспроводнАмериканская компания Belkin продемонстрировала продукты для смартфонов оснащенной функцией беспроводн...
Представлена аккумуляторная батарея емко...
Представлена аккумуляторная батарея емкоКомпания Anker лидер в отрасли компактных, переносных аккумуляторных батарей. Она разработала внешний акк...
Intel планирует использовать Thunderbolt...
Intel планирует использовать ThunderboltКомпания на конференции рассказала о планах внедрения следующего поколения Thunderbolt 4. Новая версия бу...
AMD внедряет FreeSync Premium...
AMD внедряет FreeSync PremiumAMD пересмотрела свою технологию FreeSync, которая включает более тысячи мониторов. Чтобы гарантировать м...
Умные часы Skagen Falster 3 с однокриста...
Умные часы Skagen Falster 3 с однокристаСегодня в продажу вышли умные часы Skagen Falster 3, которые были оценены в $295. Данный гаджет оснащен 1...
Представлены мини-ПК ECS Liva Z3 Plus на...
Представлены мини-ПК ECS Liva Z3 Plus наКомпания ECS показала на выставке CES 2020 мини-ПК Liva Z3 Plus и Z3E Plus, которые отличаются лишь отсек...


Обзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTXОбзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTX
Обзор VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CN. Мультитул с 29 функциямиОбзор VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CN. Мультитул с 29 функциями
Обзор Scythe Fuma 2 (SCFM-2000). Двухвентиляторный кулер без подсветкиОбзор Scythe Fuma 2 (SCFM-2000). Двухвентиляторный кулер без подсветки
Обзор Redragon QUANTUM. Лучшая портативная акустикаОбзор Redragon QUANTUM. Лучшая портативная акустика
Обзор DJI Osmo Action. Правильная альтернатива GoPro Hero 8 BlackОбзор DJI Osmo Action. Правильная альтернатива GoPro Hero 8 Black
Обзор Story of a Gladiator. Кровавое поб...
Обзор Story of a Gladiator. Кровавое побКак мы уже не раз говорили, разработчики из небольших студий иногда могут радовать даже более интересными...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Chr...
Предварительный обзор Samsung Galaxy ChrКорейская компания Samsung довольно длительное время радовала нас классными смартфонами доступного уровня...
Предварительный обзор Acer ConceptD 7 Ez...
Предварительный обзор Acer ConceptD 7 EzВ последнее время на рынке ноутбуков практически ничего нового не происходит — производители просто выпус...
Обзор LifeAfter: Night falls. Выживание ...
Обзор LifeAfter: Night falls. Выживание Далеко не всем разработчикам мобильных игр удается привлечь внимание пользователей своими продуктами по о...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучш...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучшДовольно часто крупные студии выпускают упрощенные копии успешных компьютерных игр на мобильных платформа...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9Компания Samsung довольно неожиданно удивила всех анонсом нового игрового монитора, который при наличии д...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шу...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шуМы привыкли к тому, что современные мобильные проекты заточены под казуальных геймеров, которые хотят дав...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVision...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVisionВ последнее время производители мониторов стали все чаще выпускать устройства для дизайнеров или фотограф...
Предварительный обзор Klipsch T10 True W...
Предварительный обзор Klipsch T10 True WБеспроводные наушники стали пользоваться какой-то небывалой популярностью на рынке, ведь пользователи уже...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooМы привыкли к тому, что на рынке есть ноутбуки компании Apple и целый ряд других компаний, которые просто...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники ...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники Самое время поговорить о современных технологиях, которые окружают нас повсюду. Многие производители дела...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor