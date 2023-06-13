Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 4090 WindForce со скрытым разъёмом питания

Вчера компания Gigabyte представила необычный дизайн видеокарты GeForce RTX 4090 WindForce, переосмыслив расположение спорного 16-контактного разъёма питания 12VHPWR. При детальном изучении видеокарты Gigabyte GeForce RTX 4090 WindForce V2 можно заметить, что углубление для кабеля питания расположено на торцевой стороне радиатора и простирается примерно на треть длины системы охлаждения с тремя вентиляторами. Внутри характерного углубления этого решения чётко виден разъём питания 12VHPWR, который ранее вызывал массу вопросов относительно температур и расплавленных кабелей питания.

Но, безусловно, это расположение выхода под питание имеет свои преимущества для управления кабелями в корпусе — разъём от блока питания будет находиться с другой стороны видеокарты и это позволяет не переживать о том, что он будет виден с фронтальной стороны корпуса. Кроме того, с запасом в 100 мм или больше, пользователям будет проще собирать систему и избегать различные изгибы, перетирания кабеля и так далее — можно будет правильно и удобно протянуть кабель, всё подключить и спрятать ненужные компоненты. И, что тоже достаточно важно, третий вентилятор продувает радиатор и кабель питания с разъёмом, что, по мнению некоторых журналистов, должно охлаждать питание. Это в корне неправильно — переходник 12VHPWR плавился не из-за высокой температуры, а из-за чрезмерного напряжения, проходящего через линии, которые это напряжение выдержать не могут.