Gigabyte выпускает свои видеокарты обновленной линейки видеокарт Radeon RX 6000 XT

Серия AORUS рекомендуется для энтузиастов, которым нужна максимальная производительность и яркий внешний вид RGB. Серия GAMING OC — лучший выбор для геймеров, стремящихся к производительности. Серия EAGLE — лучший выбор для тех, кто ищет уникальный дизайн. AORUS предлагает решения с водяным и воздушным охлаждением.
Новые видеокарты используют революционную игровую архитектуру AMD RDNA 2, включают в себя оптимизацию процессов и усовершенствования программного и микропрограммного обеспечения, а также предлагают технологию памяти AMD Infinity Cache с высокой пропускной способностью и малой задержкой, а также сверхбыструю память GDDR6 18 Гбит/с. Они также поддерживают Microsoft Windows 11 и Microsoft DirectX 12 Ultimate, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), будущие технологии масштабирования AMD FSR 2.0 1 и AMD Radeon Super Resolution 2, а также другие расширенные функции, которые обеспечивают визуально потрясающие, высокопроизводительные технологии и игровой опыт с частотой обновления.
Видеокарты Gigabyte Radeon RX 6750 XT GAMING OC 12G, Radeon RX 6650 XT GAMING OC 8G и Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G оснащены системой охлаждения WINDFORCE 3X. В свою очередь, AORUS Radeon RX 6950 XT XTREME WATERFORCE WB 16G оснащена встроенным водоблоком. Доступность моделей производитель не раскрывает.