Gigabyte выпускает свои видеокарты обновленной линейки видеокарт Radeon RX 6000 XT

Компания Gigabyte представила свои видеокарты обновленной линейки Radeon RX 6000 XT.

Серия AORUS рекомендуется для энтузиастов, которым нужна максимальная производительность и яркий внешний вид RGB. Серия GAMING OC — лучший выбор для геймеров, стремящихся к производительности. Серия EAGLE — лучший выбор для тех, кто ищет уникальный дизайн. AORUS предлагает решения с водяным и воздушным охлаждением.

Новые видеокарты используют революционную игровую архитектуру AMD RDNA 2, включают в себя оптимизацию процессов и усовершенствования программного и микропрограммного обеспечения, а также предлагают технологию памяти AMD Infinity Cache с высокой пропускной способностью и малой задержкой, а также сверхбыструю память GDDR6 18 Гбит/с. Они также поддерживают Microsoft Windows 11 и Microsoft DirectX 12 Ultimate, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), будущие технологии масштабирования AMD FSR 2.0 1 и AMD Radeon Super Resolution 2, а также другие расширенные функции, которые обеспечивают визуально потрясающие, высокопроизводительные технологии и игровой опыт с частотой обновления.

Видеокарты Gigabyte Radeon RX 6750 XT GAMING OC 12G, Radeon RX 6650 XT GAMING OC 8G и Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G оснащены системой охлаждения WINDFORCE 3X. В свою очередь, AORUS Radeon RX 6950 XT XTREME WATERFORCE WB 16G оснащена встроенным водоблоком. Доступность моделей производитель не раскрывает.
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