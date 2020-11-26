Gigabyte выпускает видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800

GIGABYTE выпустила пять видеокарт - AORUS Radeon RX 6800 XT MASTER TYPE C 16G, AORUS Radeon RX 6800 XT MASTER 16G, Radeon RX 6800 XT GAMING OC 16G, AORUS Radeon RX 6800 MASTER 16G и Radeon RX 6800 GAMING OC 16G.

Эти видеокарты предназначены для удовлетворения требований различных клиентов. Видеокарты AORUS MASTER оснащены системой охлаждения MAX-Covered, ЖК-экраном и RGB Fusion 2.0. Рекомендуется для энтузиастов, которым нужна максимальная производительность, индивидуальный дисплей и красочная RGB-подсветка. А серия GAMING OC оснащена системой охлаждения WINDFORCE и RGB Fusion 2.0. Это лучший выбор для профессиональных геймеров и обычных любителей гейминга.

Вершина технологии от команды AORUS. Изменяя высоту расположения вентиляторов, массив MAX-Covered Fan сводит к минимуму мертвую зону для воздушного потока, которая была обнаружена при традиционном охлаждении графического процессора, и гарантирует 100% покрытие радиатора воздушным потоком. Пиковая тепловая эффективность для максимальной производительности графического процессора.

Alternate Spinning - благодаря вращению центрального вентиляторного модуля в направлении, альтернативном соседним вентиляторам, турбулентность воздуха может быть значительно снижена при сохранении давления воздуха в зоне охлаждения.