Gigabyte выпустила карту для майнинга P104-100 4G

Gigabyte выпустила свою графическую карту P104-100 4G для добычи криптовалюты, она даже оснащена кулером WindForce 3X.Это означает, что продукт имеет 1,920 ядер CUDA и оснащен 4 ГБ памяти GDDR5. Трех-вентиляторный кулер «WINDFORCE 3X», установленный на нем, действительно делает его довольно привлекательным. Gigabyte также применили свои компоненты Ultra Durable. Он питается от цепи питания 8 + 2 фазы.Основные технические характеристики - базовая частота составляет 1,607 МГц, а в буст режиме частота достигает 1,733 МГц, частота памяти 10,010 МГц, ширина шины памяти 256 бит, объем 4 ГБ. Интерфейс шины PCI - Express 1.1 (x4), дополнительный разъем питания - 8 контактов x 1, TGP - от 180 до 225 Вт, на карте нет выходов для подключение монитора.