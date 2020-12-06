Gigabyte выпустила свои видеокарты серии GeForce RTX 3060 Ti

Все модели имеют 8 ГБ видеопамяти и улучшенную систему охлаждения. Aorus GeForce RTX 3060 Ti Master оснащен системой охлаждения MAX-Covered Cooling, состоящая из трех 100 мм вентиляторов, толстым радиатором и семью тепловыми трубками.
Серия Gaming получила знаменитую систему охлаждения Windforce 3X. В моделях серии реализованы композитные медные тепловые трубки.
Видеокарты серии Eagle представлены в двухслотовой конфигурации с двумя вентиляторами. Длина видеокарты составляет 242 мм. Eagle идеально подходит для компактных игровых систем.