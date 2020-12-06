Gigabyte выпустила свои видеокарты серии GeForce RTX 3060 Ti

Компания Gigabyte выпустила пять видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на базе архитектуры NVIDIA Ampere, это Aorus GeForce RTX 3060 Ti Master, GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro, GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC, GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC и GeForce RTX 3060 Ti Eagle.

Все модели имеют 8 ГБ видеопамяти и улучшенную систему охлаждения. Aorus GeForce RTX 3060 Ti Master оснащен системой охлаждения MAX-Covered Cooling, состоящая из трех 100 мм вентиляторов, толстым радиатором и семью тепловыми трубками.

Серия Gaming получила знаменитую систему охлаждения Windforce 3X. В моделях серии реализованы композитные медные тепловые трубки.

Видеокарты серии Eagle представлены в двухслотовой конфигурации с двумя вентиляторами. Длина видеокарты составляет 242 мм. Eagle идеально подходит для компактных игровых систем.