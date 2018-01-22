Gionee W919 в форм-факторе раскладушки

В интернете появилась информация о мобильном телефоне Gionee W919, который выполнен в форм-факторе раскладушки. Этот гаджет выглядит достаточно интересно и если вы являетесь фанатом продукции именно такого формата, то новинка вас заинтересует, но, как показала практика, желающих покупать форм-фактор 2000-х годов никто не хочет. Уже не одна компания выпускала смартфоны в этом формате и пока что успешных релизов не было, что говорит о низком спросе на сам тип телефона в принципе. Возможно, за счет низкой стоимости и прочих деталей, гаджет станет популярным в Китае или Азии, но на рынок Европы его не вывезут, есть такое мнение. Все же, это не тот продукт, который позволит компании поднять свои продажи на новый уровень. Да и характеристик пока что никто не называл, а ведь хотелось бы узнать их.