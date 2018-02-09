Girard Gibbs LLP идет в суд против Google

Юридическая фирма Girard Gibbs LLP подала групповой иск на компанию Google с требованием возместить моральные убытки пользователям, которые пострадали от некачественной техники производителя. По словам юристов, в смартфоне 2016 года Pixel и Pixel XL была проблема с микрофоном и разработчики знали об этом. По их словам, компания просто умолчала об этой проблеме и выпустила смартфоны с поломанными микрофонами в свет. Если пользователь смог доказать, что это гарантийный случай, то ему его меняли, если нет - платил деньги за ремонт смартфона, который ему заранее продали сломанным. Учитывая количество истцов и опыт данной фирмы в юридических сражениях, есть ощущение, что Google заплатит за свою оплошность. Обидно, наверное, отдавать деньги за гаджет, который уже и не интересует никого на рынке.