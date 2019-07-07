Глава Honor показал Honor Band 5

В сентябре прошлого года вместе со смартфонами Honor 8X и 8X Max суббренд Huawei Honor представил фитнес-браслет Honor Band 4 (на фото выше). Теперь же у компании готово следующее поколение устройства — Honor Band 5.

Новую модель уже тестирует глава Honor Жао Минг (Zhao Ming). Он поделился с пользователями «живым» снимком браслета. «Сегодня я бегу в Пекине, Орсон, я первый, кто испытает предстоящий Honor Band 5».

Внешне пятая модель похожа на своего предшественника: тот же большой цветной дисплей, та же встроенная круглая кнопка «Домой». Однако добавится новая функция — отслеживание уровня кислорода в крови. А это значит, что Honor Band 5 сможет определять усталость, плохой сон и даже головокружения владельца. «У браслета есть новый режим определения кислорода в крови, ведь гипоксемия может вызвать головокружение, усталость, вялость и плохой сон», — пояснил глава Honor. Ожидается, что Honor Band 5 представят 23 июля.