Глава Made by Google показала прототипы Google Pixel 2

Как известно, в 2016 году Google приняла концепцию Made by Google, которая включает смартфоны и аксессуары к ним, ноутбуки, колонки и прочие устройства. Сегодня глава этого направления Айви Росс дала интервью, в ходе которого показала фотографии прототипов смартфонов Pixel 2. Во главу угла дизайнеры поставили человека, его эмоциональную сторону при использовании смартфонов. По словам Росс, устройства Made by Google задумывались как идеальные для повседневного использования. Что скажете по поводу концептов – понравился ли вам хотя бы один из них, или финальный образец выше всех на голову?