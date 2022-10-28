Глобальная версия ASUS Zenbook 17 Fold OLED оценена в $3500

Компания ASUS начала принимать американские предзаказы на ноутбук-планшет Zenbook 17 Fold OLED, который вышел в Китае месяц назад по цене в 2800 долларов. В США за новинку просят уже 3500 долларов.

Напомним, что устройство оснащается 17,3-дюймовой складной OLED-панелью с соотношением сторон 4:3 и разрешением 2560:1920 пикселей в раскрытом состоянии, соотношением 3:2, разрешением 1920:1280 пикселей в сложенном, а также 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, динамической контрастностью 1 000 000:1, скоростью отклика в 0,2 мс, кадровой частотой 90 Гц, сертификатами VESA DisplayHDR 500 True Black и Pantone, 10-ядерным чипом Core i7-1250U, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем NVMe PCIe 4.0 формата M.2 на 1 ТБ, четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, 5-Мп инфракрасной камерой с поддержкой ИИ, адаптерами Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, 3,5-мм аудиогнездом, аккумулятором ёмкостью 75 Втч, зарядкой мощностью 65 Вт, магнитной Bluetooth-клавиатурой ErgoSense и предустановленной ОС Windows 11 Pro.