Глобальная версия OPPO Reno 16 будет водонепроницаемой

Компания OPPO анонсировала выход глобальных версий смартфонов Reno 16 и Reno 16c, которые будут немного отличаться от выпущенных в Китае новинок. Базовая модель получит 6,32-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и рамкой толщиной 1,6 мм, корпус с алюминиевым каркасом аэрокосмического класса, толщиной 8,22 мм и массой 182 грамма, настраиваемую боковую кнопку, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. Reno 16c будет отличаться 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью 1400 нит, пластиковым каркасом, толщиной 8,44 мм и массой 195 граммов. Первым зарубежным рынком для смартфонов станет Индии.