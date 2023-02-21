Глобальная версия OnePlus 11 уже подешевела в США

Международный дебют смартфона OnePlus 11 состоялся всего пару недель назад, однако это не помешало американскому Amazon снизить цену на новенький флагман. Скидка составила внушительные 100 долларов, но распространяется она только на старшую версию с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Любопытно, что в ту же цену оценен и базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что OnePlus 11 характеризуется тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (крупный датчик Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (сенсор Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе датчика Sony IMX581), 4-нанометровой флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым экраном AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки, защитой в соответствии со степенью IP64, стереодинамиками и мощным вибромотором.