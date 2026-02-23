Глобальная версия REDMI Buds 8 Pro готова к выходу

Компания Xiaomi объявила, что на презентации 28 февраля состоится международный релиз беспроводных наушников REDMI Buds 8 Pro и умных часов Xiaomi Watch 5, которые уже были выпущены на китайском рынке. На том же мероприятии представят глобальные версии смартфонов серии Xiaomi 17.

Напомним, что REDMI Buds 8 Pro имеет в своём оснащении трёхдрайверную коаксиальную акустическую систему, двойной цифро-аналоговый преобразователь, поддержку кодека LHDC-V5, сертификацию Hi-Res Audio, систему активного шумоподавления ANC с эффективностью до 55 дБ при ширине полосы подавления до 5 кГц, корпус с матовым металлическим покрытием, время автономной работы 8,5 часа или до 35 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержку быстрой зарядки (5 минут зарядки хватит на 2 часа воспроизведения музыки).