Глобальная версия RedMagic 9 Pro оценена в 650 евро

Бренд Red Magic представил глобальную версию игрового смартфона Red Magic 9 Pro, который был представлен в Китае в ноябре прошлого года. Итак, международная версия оценена в 650 и 800 евро за версии с 12/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Старт продаж намечен на 3 января.

Напомним, что Red Magic 9 Pro характеризуется 6,8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 2000 Гц и яркостью 1600 нит, подэкранной фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью UFS4.0, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

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