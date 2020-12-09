Глобальная версия Redmi Watch подешевела до $49

Мы уже писали о том, что магазин Giztop первым начала продавать глобальную версию смарт-часов Redmi Watch. Но на старте продаж международная версия была оценена в 60 долларов, в то время как в Китае за новинку просили всего 45 долларов. Теперь же цена была снижена до 49 долларов. При этом Giztop доставляет товары почти во все страны мира.

Напомним, что новинка оснащается 1,4-дюймовым квадратным цветным дисплеем с плотностью пикселей 323 PPI, 20 циферблатами, постоянным отслеживанием пульса, мониторингом качества сна, семью спортивными режимами, автономностью до 12 дней, голосовым помощником Xiao Ai, модулем NFC и защитой от воды (5ATM), которая подразумевает погружение на глубину до 50 метров. Масса часов равна 35 г.