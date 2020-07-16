Глобальная версия Xiaomi Mi Smart Band 5 не получила NFC

Xiaomi заработала хорошую репутацию на способных, но доступных гаджетах, таких как Mi Bands и Bluetooth-гарнитуры. Компания объявила о глобальном запуске Mi Smart Band 5.

Глобальная версия имеет дисплей диагональю 1,1 дюйма, поддерживает виджеты на домашнем экране. Датчик частоты сердечных сокращений в браслете стал точнее на 50% по сравнению с предыдущей версией. Пульсоксиметра и поддержки NFC к сожалению тут нет. Срок автономной работы составляет 14 дней.

Отличной новостью заключается в том, что кабель для зарядки можно подключать, не вынимая гаджет с браслета. Xiaomi Mi Smart Band 5 полностью водонепроницаем и отлично подходит для занятия в бассейне. Также появилась возможность использовать умный браслет для спуска камеры на смартфоне. Xiaomi оценивает Mi Smart Band 5 в € 39,99.