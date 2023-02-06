Глобальный OnePlus 11 получит меньше ОЗУ, чем китайский

На сайте OnePlus появилась информация о глобальной версии флагманского смартфона OnePlus 11, которая, как оказалось, будет отличаться от китайской в худшую сторону. Речь идет о конфигурации памяти. Китайская в базе имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а глобальная получит 8/128 ГБ памяти. При этом, очевидно, международная версия будет стоить дороже.

Напомним, что флагман оснащается тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (крупный датчик Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (сенсор Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе датчика Sony IMX581), 4-нанометровой флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым экраном AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки, стереодинамиками и мощным вибромотором.