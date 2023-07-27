Глобальный RedMagic 8S Pro доступен для предзаказа

Компания Nubia начала принимать международные предзаказы на игровой смартфон RedMagic 8S Pro, который первым в мире получил 24 ГБ оперативной памяти. К сожалению, глобальный вариант доступен только в конфигурациях с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Они оценены в 620, 750 и 770 (вариант Aurora с прозрачной тыльной панелью) соответственно. Старт продаж намечен на 2 августа.

Red Magic 8S Pro+ также оснащается топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Leading Version с тактовой частотой до 3,36 ГГц, системой охлаждения с вентилятором, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, подэкранным дактилоскопом с определением ЧСС, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Samsung S5KGN5), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 165 Вт быстрой зарядки. Red Magic 8S Pro отличается аккумулятором на 6000 мАч и 80-Вт зарядкой.