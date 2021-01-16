Глобальный вариант Xiaomi Mi Watch в продаже

Устройства Xiaomi становятся довольно популярными благодаря своим потрясающим функциям и привлекательной цене. Xiaomi Mi Watch - полезное устройство с 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем, шестью высокоточными датчиками, аккумулятором на 420 мАч за 139,99 долларов.

Глобальный вариант Xiaomi Mi Watch доступен только в черном цвете. Также глобальная версия Xiaomi Mi Watch поставляется с поддержкой английского, немецкого, итальянского, французского, испанского, русского, японского, корейского, польского, индонезийского, португальского, чешского и других популярных языков. Имеется 1,39-дюймовый круглый дисплей AMOLED с разрешением 454 x 454 пикселей. Часы поддерживают круглосуточный мониторинг сердечного ритма в течение всего дня.

В глобальной версии Xiaomi Mi Watch используются первые алгоритмы движения, позволяющие лучше анализировать различные виды спорта и занятия. Это водонепроницаемые умные часы 5ATM со встроенным GPS, геомагнитным компасом и датчиком давления воздуха.